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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mettler-Toledo國際MTD-US的目標價調降至1400元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Mettler-Toledo國際(MTD-US)提出目標價估值：中位數由1450元下修至1400元，調降幅度3.45%。其中最高估值1530元，最低估值1200元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Mettler-Toledo國際評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀3位。

Mettler-Toledo國際今(5日)收盤價為1243.025元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌2.97%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTD市場預估目標價

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