鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.51元，預估目標價為210.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.48元下修至-1.51元，其中最高估值0.78元，最低估值-3.08元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.78(0.78)
|8.75
|12.7
|14.65
|最低值
|-3.08(-3.08)
|1.45
|4.05
|9.3
|平均值
|-1.24(-1.23)
|5
|8.55
|11.99
|中位數
|-1.51(-1.48)
|4.96
|8.36
|11.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|830.84億
|1,035.38億
|1,144.33億
|1,203.17億
|最低值
|724.02億
|882.73億
|957.86億
|1,071.31億
|平均值
|786.74億
|944.96億
|1,058.54億
|1,152.23億
|中位數
|789.33億
|944.52億
|1,055.70億
|1,153.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.12
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|營業收入
|765.59億
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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