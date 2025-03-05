鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為61.09元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.06元，其中最高估值1.4元，最低估值0.52元，預估目標價為61.09元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.4(1.2)
|1.87
|2.1
|2.59
|最低值
|0.52(0.52)
|0.87
|1.96
|2.37
|平均值
|1.01(0.97)
|1.38
|2.03
|2.48
|中位數
|1.06(1.04)
|1.41
|2.03
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.55億
|41.37億
|51.09億
|61.37億
|最低值
|30.18億
|37.24億
|47.09億
|54.94億
|平均值
|31.18億
|38.66億
|49.09億
|58.15億
|中位數
|31.04億
|38.35億
|49.09億
|58.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|營業收入
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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