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鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為61.09元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.06元，其中最高估值1.4元，最低估值0.52元，預估目標價為61.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.2)1.872.12.59
最低值0.52(0.52)0.871.962.37
平均值1.01(0.97)1.382.032.48
中位數1.06(1.04)1.412.032.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.55億41.37億51.09億61.37億
最低值30.18億37.24億47.09億54.94億
平均值31.18億38.66億49.09億58.15億
中位數31.04億38.35億49.09億58.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-137.97-0.650.190.02
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONON

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