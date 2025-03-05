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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百思買(BBY-US)EPS預估下修至6.51元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 06:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對百思買(BBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.61元下修至6.51元，其中最高估值6.99元，最低估值6.11元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.99(6.99)8.5710.2812.47
最低值6.11(6.11)6.447.7112.47
平均值6.51(6.58)7.288.7712.47
中位數6.51(6.61)7.238.3312.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值435.86億453.07億436.86億441.23億
最低值407.99億417.70億422.14億441.23億
平均值417.24億427.35億430.94億441.23億
中位數416.73億426.46億433.82億441.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS6.849.846.295.68
營業收入472.62億517.61億462.98億434.52億

詳細資訊請看美股內頁：
百思買(BBY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBY

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