鉅亨速報 - Factset 最新調查：百思買(BBY-US)EPS預估下修至6.51元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 06:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對百思買(BBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.61元下修至6.51元，其中最高估值6.99元，最低估值6.11元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.99(6.99)
|8.57
|10.28
|12.47
|最低值
|6.11(6.11)
|6.44
|7.71
|12.47
|平均值
|6.51(6.58)
|7.28
|8.77
|12.47
|中位數
|6.51(6.61)
|7.23
|8.33
|12.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|435.86億
|453.07億
|436.86億
|441.23億
|最低值
|407.99億
|417.70億
|422.14億
|441.23億
|平均值
|417.24億
|427.35億
|430.94億
|441.23億
|中位數
|416.73億
|426.46億
|433.82億
|441.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.84
|9.84
|6.29
|5.68
|營業收入
|472.62億
|517.61億
|462.98億
|434.52億
詳細資訊請看美股內頁：
百思買(BBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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