AI需求熱絡 旺矽6月、Q2營收全創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-09 09:36

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 8.45 億元，月增 5.34%，年增 28.77%，第二季合併營收 23.93 億元，季增 16.92%，年增 18.88%，累計前兩季營收 44.4 億元，年增 16.94%；受惠 AI GPU、ASIC 需求熱絡，旺矽單月、單季皆寫下歷史新高。

旺矽指出，公司具備先進技術、完整產品線以及綿密的客戶服務，正與國內外客戶密切合作，提供晶片檢測所需的探針卡，且除了 AI 領域外，也布局車用、通訊等其他應用，整體產品線均衡發展。

旺矽也進一步布局上游工程端測試機台，提供客戶在前期晶片開發的階段所需要的半導體量測與溫度檢測設備，藉由貼近客戶需求，提供高度客製化的量測設備，在客戶的高度認同下，各產品在國際市占率逐步成長。

研調機構公布 2023 年的全球探針卡排名，旺矽全球第五名晉升為全球第四名，前五大業者中唯一一家營收呈現正成長，顯現旺矽以全方位產品佈局，提供緊密的在地化服務，獲得客戶高度肯定。