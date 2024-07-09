上半年民間參與公建投資711億元 高雄可望再奪年度招商王

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-09 09:42

財政部昨 (8) 日公布上半年民間參與公共建設成效，民參案件簽約 56 件，民投金額 711 億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理之促參案件共有 33 件，簽約金額 199 億元，與去年同期相比，促參簽約金額增加逾 6 成！促參司表示，高雄市政府也預告下半年還有案件將簽約，可望繼 2022 年之後，再度拿下年度招商王。

根據財政部提供近 3 年促參案件簽約情形，民間投資金額從 2021 年 283 億、2022 年 566 億、到 2023 年 492 億元；今年各縣市中以高雄市政府民參公建 5 件、簽約金額達 303 億元為最高，台北市 10 件、金額 183 億元次之，台中市排名第 3，8 件簽約金額僅 18 億元。各部會中，則以交通部 6 件、簽約金額 85 億元最多。

簽約案件中有「高雄市鼓山區長期照顧服務園區 ROT+BOT 案」、「嘉義市綠能永續循環中心 BOT 案」等符合社會需求的長照、環境污染防治設施，顯見各機關積極採以促參結合民間力量，從以往常見的停車場、運動中心、文教設施等公共建設，逐漸擴大公建類別及範圍，以打造更優質的生活環境。

展望今年下半年至明（114）年上半年，公共建設商機仍潛力無窮，財政部彙整各機關包含農業及資源循環再利用、環境污染防治、長照及醫療設施等 76 件、民間投資金額逾 1,300 億元的案源，訂於 7 月 23 日下午在華南銀行國際會議中心 2 樓舉辦「113 年度民間參與公共建設招商大會」，可望進一步媒合業者投資，也歡迎國內壽險業者踴躍參與，俾利引進民間資金投入國內公共建設。