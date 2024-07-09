台新金七度蟬聯亞洲最佳企業雇主大獎    打造平等、友善幸福職場

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:34

台新金控繼獲得 104 人力銀行舉辦首屆《雇主品牌大賞》最高殊榮「最佳雇主品牌獎」後，再獲國外專業機構肯定！由國際權威人力資源雜誌《HR ASIA》頒發「2024 亞洲最佳企業雇主獎」，評選範圍涵蓋 12 個國家 / 地區，台新金控是唯一一家連續七年贏得此獎項的金控公司，更摘下主辦單位為表揚連續五年以上獲獎之績優企業所增設的「金獎」，顯示台新金控視人才為永續關鍵資本，致力優化職場體驗之成效獲得國內外各界肯定。

台新金控持續積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的 60 天產假、8 天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度、健康檢查補助可遞延累計。為促進員工能於工作、家庭及生活間取得平衡，台新金控開辦多元多樣化的身心健康講座與軟性課程，如親子工作坊、聰明育兒術等多元課程，以期為員工創造最佳的工作體驗。

台新金控以員工職涯發展為目標，不僅規劃人才完善發展計畫及完整人才培訓，鼓勵員工參與輪調歷練、規劃詳盡教育訓練機制，建置台新大學學習平台，更提供豐富及新穎的金融專業及管理課程，使員工持續精進專業能力與時俱進，提升自身競爭力。為提供具市場競爭力的薪酬制度，更提供到職滿半年員工即可享有持股信託福利，也因不斷優化職場環境，連續十年入選台灣高薪 100 指數成分股。