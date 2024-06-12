〈旺矽股東會〉今年接單全滿 湖口新廠規模有史以來最大 迎接黃金十年

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-13 14:16

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (13) 日舉辦股東會，董事長葛長林表示，客戶需求相當強勁，今年光進來的訂單就已經將產能全部塞滿，正積極擴充產能滿足客戶訂單，湖口新廠將是公司成立 30 年以來最大規模的廠區，以參與半導體產業的黃金十年。

旺矽為因應客戶需求，預計投入不超過新台幣 16 億元，進行自建廠房工程，葛長林說，湖口新廠正加緊腳步興建，預計明年完工，屆時將是公司成立以來規模最大的廠區，且由於長期成長趨勢明確，會持續尋找土地並興建廠房。

針對競爭態勢，葛長林認為，產業經過 4、50 年發展，新進者已沒有機會，原因在於公司技術、產能規模與資金須達到一定水準，這些都是客戶在選擇供應商的考量要素，而眾多同業雖有技術，但受限產能規模，雙方差距也跟著拉大。