三星工會開啟連3日罷工 為公司史上首次罷工
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 15:20
南韓三星電子 (Samsung Electronics) 的工會員工，周一 (8 日) 開始為期三天的罷工，紛紛要求三星提高工資待遇，開啟了這家南韓企業集團在半個世紀歷史上，最大的勞工運動。
上個月關於薪資和休假時間的談判破裂後，三星最大的工會花了數周時間為罷工做準備，這是三星成立 55 年來的第一次罷工。工會領導人表示，此舉旨在透過中斷三星最先進晶片的生產，來傳遞訊息。
據《韓聯社》報導，本次罷工共 6540 人冒雨參加。工會成員從當天上午 11 時起在京畿華城市三星電子華城工廠 H1 正門前舉行總罷工動員大會。工會表示，器興、平澤、天安、溫陽、龜尾和光州工廠的 6540 名工會成員參與了此次罷工，其中僅半導體設備、製造、研發 (工序) 部門就有 5211 人參加，生產工作勢必受到影響。
工會官員們堅稱三星電子的獎金制度非常不公平，因為它是透過從營業利潤中扣除資本成本來進行測算，而高管們的獎金則基於個人績效目標。
市場迄今仍保持平靜，周一上午，三星股價基本變動不大。
風險在於，三星採取的史無前例的行動可能會損害該國最知名、最富有的企業名稱，並引發整個科技業的類似反應。據工會稱，周一參加的許多人都是晶片裝配線工人。
工會領袖 Son Woo-mok 說：「我們這次罷工的目標是擾亂生產。」
對於三星來說，它可能無法承受在關鍵時刻出現生產混亂。三星現在正在竭盡全力說服輝達公司使用其高階人工智慧晶片。今年 5 月，三星突然更換了半導體部門的負責人，自 2023 年以來，SK 海力士公司在關鍵的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片領域占據主導地位。
未來資產金融集團成員 Global X Management Co. 投資策略師 Billy Leung 表示：「這次罷工的時機尤為關鍵，因為它恰逢半導體供應鏈持續面臨挑戰。」
三星占據全球 DRAM 市場約 20% 的份額，以及用於智慧型手機和伺服器的 NAND 快閃記憶體市場約 40% 的份額。 Leung 說：「三星營運的任何中斷都可能產生連鎖反應。」
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