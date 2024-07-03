全球半導體利空頻傳！輝達突遭法國盯上 三星工會又要罷工

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 10:46

全球半導體晶片巨頭近日紛傳利空消息，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 最新傳出遭法國反壟斷監管機構盯上，恐面臨高達 60.9 億美元罰款 (約 1845 億台幣)，而另一晶片巨擘三星也再傳出罷工消息，該公司最大工會全國三星電子工會將從下週一(8 日) 起罷工三天，分析人士稱此舉恐影響全球半導體供應鏈。

《路透社》報導，法國監管機構上週五 (6 月 28 日) 公佈一份關於生成式 AI 競爭的報告，擔心法國產業過度依賴輝達的 CUDA 程式編寫軟體。CUDA 是唯一 100% 與 GPU 相容的系統，而輝達幾乎壟斷繪圖處理器 (GPU) 市場，市佔率高達 84%，遙遙領先競爭對手英特爾和超微。

報告中還提到，輝達最近投資 Core Weave 等專注於 AI 的雲端服務提供者，令監管機構感到不安。

根據法國反壟斷法的規定，違反反壟斷法的公司恐面臨高達全球年營業額 10% 的罰款，以輝達 2024 財年 609 億美元營收計算，罰款金額最高可達 60.9 億美元。

除法國外，美國、歐盟和英國也盯上輝達。一位知情人士透露，美國司法部正在牽頭調查輝達，歐盟也一直在非正式地收集意見，以確定輝達是否違反歐盟的反壟斷規定，但尚未展開正式調查。

對此輝達僅表示，由於該公司在 AI 相關市場的地位，導致全球監管機構對輝達業務的興趣增加。

與此同時，由於勞資談判存在較大分歧，南韓三星電子最大工會—全國三星電子工會週一 (1 日) 宣佈將罷工三天，直至訴求得到實現。該工會當天下午在跟負責公司半導體業務的設備解決方案（DS）部門負責人全永鉉的談判上要求職工帶薪年假增加一天，並向未在 2024 年薪酬談判合約上簽名的工會成員給予補償。

一名工會幹部週二 (2 日) 表示，正在決定有多少人將參加罷工。該公會擁有約 2 萬 8400 名會員，占三星員工總數的五分之一以上。

對於罷工的影響，兩位分析師稱不太可能對晶片產量產生重大影響，因大部分生產都是自動化的，但南韓產業經濟研究院高級研究員 Kim Yang-Paeng 表示，任何影響最終將取決於晶片工廠參與罷工的人數與時間。由於這項工作的特殊性和專業性，若操作自動化機器的工人長時間罷工，晶片生產就無法用替代工人進行。

Global X ETFs 投資策略師 Billy Leung 表示，這次罷工還可能在南韓各地引發更廣泛的勞工行動，其他大型公司可能會看到工會活動增加，甚至是罷工，各行各業潛藏著骨牌效應。