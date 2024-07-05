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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫禾(4999)下週(7月12日)除息1元，預估參考價34.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

鑫禾(4999-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月5日)收盤價35.70元計算，預估參考價為34.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫禾(4999-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為樞紐組件。近5日股價下跌0.14%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 35.70 1.0 2.8% 0.0
2023/07/14 37.05 1.75 4.72% 0.0
2022/07/08 34.6 2.0 5.78% 0.0
2021/07/01 50.6 3.0 5.93% 0.0
2020/07/17 45.55 2.5 5.49% 0.0

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