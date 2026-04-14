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鉅亨速報

盤後速報 - 業旺(1475)次交易(15)日除息1.5元，參考價28.95元

鉅亨網新聞中心

業旺(1475-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為28.95元，相較今日收盤價30.45元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/15 30.45 1.5 4.93% 0.0
2025/07/03 44.45 3.6 8.1% 0.0
2024/07/10 65.2 2.0 3.07% 0.0
2023/08/21 52.2 0.5 0.96% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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