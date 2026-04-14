盤後速報 - 業旺(1475)次交易(15)日除息1.5元，參考價28.95元
鉅亨網新聞中心
業旺(1475-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為28.95元，相較今日收盤價30.45元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/15
|30.45
|1.5
|4.93%
|0.0
|2025/07/03
|44.45
|3.6
|8.1%
|0.0
|2024/07/10
|65.2
|2.0
|3.07%
|0.0
|2023/08/21
|52.2
|0.5
|0.96%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 業旺(1475)急拉3.07%報33.0元，成交9張
- 業旺3月營收1.31億元年增19.9% 1—3月達3.48億元
- 業旺:公告本公司董事會決議114年度股利分派 (更正 股東配發之現金(股利)總金額)
- 業旺:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告