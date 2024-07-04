〈房產〉永慶房產集團店數全台突破1800店 上半年總銷金額飆6200億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 19:13

「房仲第一品牌」永慶房產集團版圖再擴大！旗下的直營品牌永慶房屋，及加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，全台店數已經突破 1,800 店，是台灣店數最多的房仲集團。今年 1-6 月新展店數達 135 店，推升總銷金額突破 6,200 億元，並協助 7.6 萬組買賣方完成不動產交易，持續占領龍頭地位。

堅持「誠實」服務理念並積極落實，讓永慶加盟四品牌贏得消費者認同，帶動績效獨冠群雄，今年 1-6 月共創造出逾 220 億元業績，較去年同期激增 67%，創下史上最佳紀錄，聯賣業績則達 88 億元、較去年成長近 1 倍。今 (4) 日在台北國際會議中心舉辦一年一度的「永慶加盟四品牌全台店東大會」，2,300 位店東、店長齊聚，由永慶加盟總部解析市場趨勢及經營策略。

在全台店東大會上，永慶加盟總部特別表揚了 10 多位加盟店東，感謝他們多年來為促進房仲產業向上提升所付出的努力。(圖：永慶提供)

永慶加盟總部每年舉辦全台店東大會，是永慶加盟四品牌的年度重要盛會，秉持共好、共享的經營理念，助旗下加盟店在創業路上走得更穩健、達成良好經營綜效，會中除了有永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享最新房市趨勢及因應策略，今年還有 10 多位店東長，針對系統應用、經營管理、人才招募等面向進行無私分享，提升加盟店市場競爭力。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶集團創辦人孫慶餘董事長以「誠實」為立業基礎，數十年來堅持不懈，現在「誠實房仲」已成為永慶人的代名詞。永慶加盟四品牌今年上半年的好成績，足以證明誠實是市場主流，不僅獲得廣大消費者認可，也吸引眾多理念相同的人持續加入，讓誠實從一個人的習慣，成為 2.7 萬人的信仰。

「聯賣制度」一直是永慶吸引各界優秀人才的重要關鍵因素，今年上半年永慶加盟四品牌聯賣率達到 4 成，等於每成交 2.5 件、就有 1 件是聯賣成交。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，永慶的店數及物件數量遠超過同業，透過跨區域、跨品牌的合作銷售，協助各加盟店創造高而穩的績效，今年上半年的聯賣業績較去年幾乎是翻倍成長、來到 88 億元，平均每間店創造超過 640 萬元聯賣業績，帶動單店平均業績高達近 1,600 萬元，足以顯現聯賣制度的可貴價值。

永慶加盟四品牌 7 月 4 日舉辦全台店東大會，分享最新市場趨勢及經營管理應對策略，超過 2300 名加盟店東長參與。(圖：永慶提供)

攤開永慶加盟四品牌的經營績效，「單月業績突破 1,000 萬元」的店次逾 350 店，而上半年累計「業績突破 4,000 萬元」有超過 100 店，更有 4 家店上半年業績已突破 1 億元！另外，經紀人個人績效的部分，上半年「累計業績突破 300 萬元」多達 1600 人，「累計業績突破 500 萬元」逾 520 人，還有超過 80 人「累計業績突破 1000 萬元」。為「最強創業平台」和「最佳發展平台」寫下最好的證明。

永慶加盟總部投入鉅資打造 IT 研發及行銷團隊，提供加盟店更便捷、有效率的科技工具，也帶給消費者更安全高效的購售屋體驗。去年升級的〈i 智慧 Pro〉系統上線後大獲好評，經紀人可藉由系統進行自我管理，隨時掌握績效狀況，店東也能透過各項數據指標調整業務策略，協助各加盟店穩定獲利、永續發展。還有〈i 學苑〉學習系統及「房仲經營管理師」、「擴大事業版圖」等課程，幫助各店人才養成，建造更大事業舞台。

有了加盟總部的強力奧援，讓永慶加盟四品牌各自展現出亮眼成績。加盟房仲旗艦品牌永慶不動產承襲集團的誠實 DNA，提供消費者專業、迅速的服務，今年上半年不但單店平均業績高達 2,300 萬元，遙遙領先同業，更連續第 9 年獲頒工商時報「臺灣服務業大評鑑」獎項，是許多房產菁英加盟創業的首選，全台邁向 600 店。

永慶房產集團 2024 年上半年新展 135 店，帶動全台破 1800 店、總銷金額達 6200 億元，成績非凡。(圖：永慶提供)

而成立滿 3 年的永義房屋，實力不容小覷，主打「家的事，一勞永逸」的口號，永義房屋經紀人透過最新科技工具，精準找出最適合客戶的物件，加上永慶品牌力加持，規模持續成長，全台店數邁向 250 店，今年 1-6 月單店平均業績達 1,500 萬元，成長速度相當驚人。

「社區專家第一品牌」有巢氏房屋成立 20 餘年，全台店數邁向 500 店，為台灣加盟房仲前三大品牌，去年領先業界推出「社區友善貼心服務」，於門市免費提供各項便民服務，深化與社區鄰里的關係。台慶不動產則以「交給台慶我來處理」展現積極負責精神，從成家、到立業，都有台慶不動產一路相伴。2012 年成立至今，已發展成為台灣加盟房仲前四名，光在高雄市就有近 130 家店，帶動全台店數邁向 350 店。