〈房產〉連續12年奪服務金獎 永慶房屋總經理：用誠實贏得消費者的心

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 18:23



「2024 年臺灣服務業大評鑑」登場，永慶房屋以誠實、貼近消費者需求的專業服務，再次贏得「連鎖房仲業」服務金獎，成功締造 12 連霸！在評比中，評審盛讚永慶房屋經紀人不僅提供完整、透明的房市資訊，貫徹「誠實服務」理念；更利用「科技工具」進行精準配對、快速掌握房市資訊、效率絕佳。

永慶房屋總經理吳良治指出，永慶房屋利用誠實服務，將消費者在意的房價和屋況資訊完整呈現，幫助消費者做出最適合自己的購售屋決策，並且提供相關保證，維護民眾權益，獲得民眾肯定。

在房價部分，永慶房屋領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，更由系統把關，確保經紀人無法選擇性揭露成交行情。更透過「真房價保證」承諾，如果經紀人未提供完整成交行情，使消費者買貴或賣便宜了，最高賠償買方 400 萬元、賣方 4 倍服務費，目前業界仍然只有永慶提供類似服務。

針對屋況資訊，永慶房屋除了提供包括不限屋齡漏水保固的「六大安心保障」之外，2024 年更推出「誠實安心認證」，針對「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」，提供獨家認證標章。完整回應消費者對誠實房價、真實屋況與售後安心保固的多樣化需求。

永慶房屋以誠實服務贏得「2024 臺灣服務業大評鑑」服務金獎，締造 12 連霸。(圖：慶房屋提供)

除了誠實服務之外，永慶房屋更運用科技力，讓房市資訊不僅透明，更方便取得！為了幫助消費者便利取得房屋的市場行情，永慶房屋推出「售屋房價即時算」服務，消費者只需要輸入永慶房屋服務區域的房屋地址，便能快速取得社區或周邊近一年的成交行情，以及周遭銷售中物件的開價，迅速掌握房屋行情。

而「i 特助」服務讓消費者在 Line 上就可用永慶的 AI 找房系統、新案通知、實價登錄查詢、房貸試算等功能，大幅提升找房的便利性和效率。而且永慶「i 特助」還支援多人討論功能，消費者可以將家人拉入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊，讓購屋溝通與決策更有效率。

永慶「i 特助」整合 AI 找房系統、新案通知、實價登錄查詢、房貸試算功能，提供更便利的購售屋工具。(圖：永慶房屋提供)

吳良治總經理分享，在孫慶餘董事長的領導下，永慶房屋貫徹「先誠實再成交」理念，把房子視作消費者的「家」，而不是賺錢的商品，誠實提供消費者完整的房價和屋況資訊，幫助消費者做出最適合的購售屋決策，讓消費者安心、圓滿地將「房子變成家」。

因此，永慶房屋一直把保障消費者權益、為消費者打造一個公平透明的房產交易平台奉為圭臬。三十多年前創立之初就堅持不賺差價，更陸續推出「實價登錄 3.0」、「真房價保證」、「一年內成交再上市地圖」、「短期轉售成交地圖」等誠實服務，甚至自律打造「投機客資料庫」，列管多達 9000 筆投機客名單，拒絕與投機客合作，將數百億元商機拒之門外，只為消費者提供一個安全的房產交易環境。