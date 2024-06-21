〈房產〉永慶房產集團與雙北地政局攜手抗詐 「地籍異動即時通」 產權變更秒通知

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 17:56

不動產詐騙事件層出不窮，內政部推出「地籍異動即時通」，只要不動產產權有任何異動，就會以「簡訊」與「電子郵件」雙管道通知，進一步保障財產安全。永慶房產集團與台北市、新北市地政局合作，合力推廣「地籍異動即時通」服務，宣導不動產防詐觀念。

「地籍異動即時通」針對「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等 11 個不動產常見的產權移轉 (過戶) 情形，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，都會由系統自動通知所有權人，多一道把關機制，若有異常過戶情形，民眾就能及時阻止與防範。

之前曾有網友表示，父親因為誤信投資群組，導致價值 3,000 萬元的房產被騙走；2018 年也曾發生過不肖代書將他人的不動產過戶給第三人，受害人均未申請「地籍異動即時通」，最後房子均遭法院法拍。雙北市地政局呼籲民眾，應盡速申請「地籍異動即時通」，若真遇到詐騙情事，才能及早發現異狀、迅速處理。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，為保障消費者權益，永慶房產集團一路以來秉持誠實服務的精神，提供消費者「公平的房產交易平台」。永慶也深知房產是圓滿消費者的「家」，為守護民眾財產安全，我們領先業界、與政府攜手防詐，共同推廣「地籍異動即時通」，民眾透過雙北市的永慶房屋或有巢氏房屋任一門店買賣不動產，簽約時還可由地政士協助送件申請「地籍異動即時通」服務，隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。

有巢氏房屋與台北市政府地政局推廣「地籍異動即時通」。(圖：永慶房產集團提供)