〈房產〉永慶房產集團新廣告曝「誠實服務心聲」重申消費者權益保障

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 17:47

永慶房產集團曝光全新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，是永慶第三度攜手金馬導演蕭雅全，傳遞即使家庭組成面貌不同，但對家的嚮往始終不變。更透過永慶房屋第一線經紀人現「聲」說法，強調永慶房屋堅持公開房子的資訊，沒有隱瞞，以誠實回應每一位消費者的成家夢。

永慶房屋總經理吳良治表示，如同廣告中所說：「我們對房子誠實，因為這將是你們的家。」仲介在服務過程中難免遇到只要隱瞞，就能加速成交、甚至多賺一些服務費的時刻，但永慶經紀人了解自己肩負的是完成消費者「成家夢想」的重責！了解房仲交易的不只是房子，更是消費者未來的生活，而不是賺錢的商品，所以能堅持落實誠實服務！

因為認同永慶誠實服務理念，因此永慶房屋業務協理鄭心茹、業務經理王政儀與店經理林祺凱等人，都在新廣告片中，分享作為仲介的使命：「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴」、「沒有人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講」、「我們會主動提供完整的成交行情，寧可誠實說完他不買，也不要讓他買貴或賣便宜了。」

操刀廣告的台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲則說明，廣告《誠實，讓你把房子變成家》透過蕭雅全導演所擅長的感性、細膩手法，捕捉真實的生活樣貌，描繪出 5 種不同家庭面貌；傳遞即使家的型態不同，但對家的嚮往始終不變。更透過大量訪問永慶經紀人，來驗證永慶的「誠實」信念是否實踐。並把他們的話放入廣告中，呈現永慶經紀人的誠實主張，也才有了這一句：「誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰」精準結論。

吳良治總經理指出，「提供消費者一個公平的房產交易平台」是永慶房產集團董事長孫慶餘創業的初衷，也是孫董事長對良心仲介的期許。三十多年來，永慶以「先誠實，再成交」的服務精神，提供消費者實實在在的資訊與服務，因此獲得廣大認同，發展成為全台規模最大的房仲集團。

集團的直營品牌「永慶房屋」更貫徹誠實理念，近年來年年推出誠實服務和保障，以具體承諾捍衛消費者購售屋權益。從 2019 年領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，2020 年的「2 大誠實房價保證」、2021 年推出「真房價保證」、2022 年推出「短期交易地圖」、2023 年於雙北市舉辦「陽台補登公益講座」，2024 年初再提出「誠實安心認證」，針對房屋的「非短期交易」、「非凶宅」、「非輻射屋」提供獨家認證，為消費者把關；更提供業界最優的「不限屋齡」漏水保固，滿足消費者在屋況上的保障需求。