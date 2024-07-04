〈房產〉平均地權條例修正上路滿周年 市調：建商預售開價未受影響續走高　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 11:38

2023 年 7 月平均地權條例修正上路，尤其禁止預售屋任意轉讓的規範，一度讓預售建商與投資客群人心惶惶，如今該條例修正施行滿 1 年，市調機構比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，並沒有受到重大影響也還是上漲。

市調機構住展指出，在政策推行前一年 2022 年 7 月至 2023 年 6 月，台北市當時進場案平均每坪為 120 萬元，新北市與桃園市各是 59.8 萬元、36.2 萬元， 而 2023 年 7 月推行後一年，台北市這段時間開案的平均單價為 125.8 萬元，新北市和桃園市分別是 62.6 萬元、37.9 萬元，北三都兩年相較都漲近 5%，雖沒有當前熱潮下想像中來的高，倒也擺脫條例陰霾。

住展發言人陳炳辰表示，平均地權條例修正並施行施行，預售建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上 8 月新青安進場，既使預售屋並非立即受惠族群，但房市信心遭帶動，低入手門檻、持有成本不高都使買氣有所反饋。今年初更有股市激勵，兼之購屋話題熱，台灣又沒有更多元的資產保值選項下，買房意願強烈，建商當然沒有修正開價的機率。

住展觀察北北桃近一年居高不下的開價，台北市大安區、中山區都有單價來到 200 萬元新案，文山區與萬華區新案則突破百萬大關；新北市的永和區、新店區相繼開出 9 字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價 8 字頭案，創區域新高；桃園市為中壢區與龜山區見 7 字頭開價，也是桃園市新高點，遍地開花維持高檔水位，平均地權條例期望效果並未發酵。

進一步來看，又因為這一年來北北桃不少蛋白區積極推案，相對住宅機能健全的核心區，二線地帶更依靠熱況分一杯羹，搶搭順風車，如台北市木柵山區、北投復興崗一帶、龍山寺生活圈，新北市淡水區，桃園市的觀音區、新屋區、龍潭區、楊梅區等地都有同樣案例，這些區域價位就算走高，還是不比蛋黃區，平均下來稀釋整體價位，否則漲幅更有感。