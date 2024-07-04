〈房產〉平均地權條例修正上路滿周年 市調：建商預售開價未受影響續走高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 11:38
2023 年 7 月平均地權條例修正上路，尤其禁止預售屋任意轉讓的規範，一度讓預售建商與投資客群人心惶惶，如今該條例修正施行滿 1 年，市調機構比較北北桃預售案在條例實施前後開價表現，並沒有受到重大影響也還是上漲。
市調機構住展指出，在政策推行前一年 2022 年 7 月至 2023 年 6 月，台北市當時進場案平均每坪為 120 萬元，新北市與桃園市各是 59.8 萬元、36.2 萬元， 而 2023 年 7 月推行後一年，台北市這段時間開案的平均單價為 125.8 萬元，新北市和桃園市分別是 62.6 萬元、37.9 萬元，北三都兩年相較都漲近 5%，雖沒有當前熱潮下想像中來的高，倒也擺脫條例陰霾。
住展發言人陳炳辰表示，平均地權條例修正並施行施行，預售建商改以低首付、小坪數低總價案因應，加上 8 月新青安進場，既使預售屋並非立即受惠族群，但房市信心遭帶動，低入手門檻、持有成本不高都使買氣有所反饋。今年初更有股市激勵，兼之購屋話題熱，台灣又沒有更多元的資產保值選項下，買房意願強烈，建商當然沒有修正開價的機率。
住展觀察北北桃近一年居高不下的開價，台北市大安區、中山區都有單價來到 200 萬元新案，文山區與萬華區新案則突破百萬大關；新北市的永和區、新店區相繼開出 9 字頭，三重區、蘆洲區、林口區、新莊區皆有開價 8 字頭案，創區域新高；桃園市為中壢區與龜山區見 7 字頭開價，也是桃園市新高點，遍地開花維持高檔水位，平均地權條例期望效果並未發酵。
進一步來看，又因為這一年來北北桃不少蛋白區積極推案，相對住宅機能健全的核心區，二線地帶更依靠熱況分一杯羹，搶搭順風車，如台北市木柵山區、北投復興崗一帶、龍山寺生活圈，新北市淡水區，桃園市的觀音區、新屋區、龍潭區、楊梅區等地都有同樣案例，這些區域價位就算走高，還是不比蛋黃區，平均下來稀釋整體價位，否則漲幅更有感。
陳炳辰分析，目前市場已充分適應包括平均地權條例在內的各項打房政策，完全打不退買房抗通膨的信念，而先前曾有消息提及央行有意調整豪宅標準門檻，或針對建商提供之公司貸嚴查，以及可能嚴審購屋者使用信用貸款買房，若確切實施還算打到現況部分要害，不過要能治本，無疑得有其他面向配合，近期建商已強勢預告下半年在台北市南港區與文山區，跟新北市板橋區、三重區、永和區、新店區，和桃園市中壢區都有機會見指標高價案，房價續漲恐已成定局。
- 奧運效益續燒！這城市湧人潮，房產需求強勁
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 房價續飆 第二季政大永慶即時房價指數全台季漲幅4.7%
- 首購新青安宅 今年新北以這個路段最熱門
- 下半年房市變數多 北市房仲公會：審慎檢討資產布局時機到了
- 連續12年奪服務金獎 永慶房屋總經理：用誠實贏得消費者的心
鉅亨號貼文看更多
下一篇