〈房產〉永慶房產集團領先同業響應政策 1800店推廣「地籍異動即時通」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-24 16:54

今年 1 月北市警方偵破首宗「詐房」集團，手段高明讓被害人房產遭過戶也渾然不知！針對千變萬化的詐騙手法，內政部推出「地籍異動即時通」免費服務，民眾名下的不動產遭申請移轉 (過戶) 的第一時間，就會接到簡訊和郵件通知，是民眾財產安全的最佳守門員。永慶房產集團今 (24) 宣布響應內政部政策，旗下永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產 5 品牌全台近 1800 店共同推廣「地籍異動即時通」，善盡企業社會責任，公私協力一同守護民眾的財產安全。

「地籍異動即時通」服務，主要針對不動產常見的買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定等情形，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，主動通知民眾，掌握不動產權利異動資訊，若有異常情形，民眾就能及時阻止與防範。

永慶房產集團以提供消費者「公平的房產交易平台」為己任，秉持「保障消費者權益、守護民眾財產安全」的初衷，積極響應內政部預防不動產詐騙的政策，即日起，只要透過永慶旗下門店成交的物件，在不動產買賣客戶完成簽約流程後，可一併填寫「地籍異動即時通」服務申請書，地政士協助辦理房屋過戶送件時可併案申辦，民眾不用多花時間跑地所，就能獲得即時通的防護。

2023 年永慶房產集團全集團替超過 11 萬買賣方圓滿成交，若客戶都同步申請「地籍異動即時通」，服務就能很快地推廣出。(圖：永慶房產集團提供)

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，光是在 2023 年永慶全集團就替超過 11 萬買賣方圓滿成交。若服務的客戶都同步申請「地籍異動即時通」，服務就能很快地推廣出去，相信能協助政府預防不動產詐騙，成功保障民眾的財產安全。