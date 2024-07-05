〈房產〉桃園房產五大成交火熱路段 由中正路以交通便利奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 17:08

桃園市過去一年人口增加超過 2.2 萬人，是六都人口增加最多的直轄市。人口增加帶動房市需求，房仲業者盤點桃園市過去一年最熱銷五個路段的實價登錄資料發現，成交量第一名的桃園區「中正路」、第三名龜山區「文青路」都具交通便利優勢，而第五名的龜山區「中興路」則以 2 字頭房價吸睛。

有巢氏房屋統計顯示，「中正路」過去一年以 252 件的成交量位居桃園市熱銷路段榜首，平均 1.5 天就成交一件。有巢氏房屋桃園藝文捷運加盟店長張迺楓指出，中正路從慈文路以北是藝文特區新商圈、以南則隸屬桃園火車站舊商圈，生活機能都相當優異。其中藝文特區周遭擁有展演中心、圖書館、電影院、綠地等多樣大型建設，加上桃園捷運綠線規劃將沿著中正路設立站點，帶動交易量熱絡。

張迺楓指出，從中正路段成交價來看，屋齡 10 年內每坪成交價已達每坪 40-45 萬元，屋齡 10 年以上則落在 30-40 萬元之間，購屋族群過半為首購族。另因緊鄰國道 1 號，又擁有同德國中小等明星校區，也讓許多雙北市的開車通勤族在此置產，不僅上班方便，又能顧及孩童的就學需求，成交熱度持續升溫。

以年成交量達 188 件而晉升熱銷路段第三名的「文青路」，每坪 30.8 萬元的成交均價，是五大熱銷路段中最高。有巢氏房屋林口文青合宜加盟店長蕭凱文表示，文青路物件與其他區最大區別，是 2016 年落成、超過 4000 戶的合宜住宅，全數為電梯大樓，在 5 年閉鎖期後，2021 年起陸續有物件釋出。

文青路合宜宅坪數介於 30-60 坪之間，大坪數、3 房以上房型受到許多首購族和換屋族的喜愛。蕭凱文分析，今年每坪成交價為 35-40 萬元，對於在長庚醫院、林口科學園區等鄰近上班的員工具有吸引力，因為同樣預算在 2 站之差的林口 A9 捷運站僅能買到 2 房物件。此外，文青路鄰接體育大學 A7 站，在 TPASS「1200 月票」加持下，也備受雙北市通勤族青睞。

熱銷路段第五名的「中興路」，年交易量達 139 件，每坪平均單價僅 23.1 萬元，是五大路段中最親民的。有巢氏房屋龜山萬壽加盟店長艾秋蘭說，中興路是下龜山的中心地段，是發展成熟的老商圈，能滿足食衣住行等各方面需求，周遭從國小、國中到高中都有，甚至還有銘傳大學分部，可滿足有孩童家庭的求學需求。除了生活機能優異，緊鄰龜山工業區也讓該區上班族就近置產，加上鄰近桃園火車站、開車到板橋市區只要半小時，以及未來台北捷運迴龍線延伸段經過，中興路種種交通優勢磁吸桃園、雙北通勤族提前卡位，帶動當地房市價量穩健成長。