美上周EIA原油庫存意外創逾一年最大降幅 國際油價走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-04 00:10

美國能源情報署 (EAI) 最新公布數據顯示，上周原油庫存意外創逾一年來最大跌幅，消息傳出後國際油價雙雙走高。

截稿前，8 月到期的西德州原油期貨上漲 0.29%，至每桶 83.05 美元；9 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.28%，至每桶 86.48 美元。

據 EIA 數據：

上周原油庫存驟減 1,216 萬桶，創 2023 年 7 月以來最大降幅，至 4.485 億桶，市場預期減少 68 萬桶

上周庫欣原油庫存增加 34.5 萬桶

上周汽油庫存減少 220 萬桶，至 2.317 億桶，市場預期減少 130 萬桶

上周餾分油庫存減少 150 萬桶，至 1.197 億桶，市場預期減少 120 萬桶

美上周 EIA 原油庫存意外創逾一年最大降幅。(圖：ZeroHedge)

美國石油學會 (API) 日前公布上周原油庫存下滑 916 萬桶，創今年 1 月中旬以來最大降幅，消息影響美國原油期貨短暫飆升，但隨後也回落。

美國西德州原油期貨昨日價格走跌，因為颶風貝羅 (Beryl) 的預測路徑持續遠離美國監管的墨西哥灣北部主要海上生產區，不會造成任何大規模的供應中斷。

由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 限制供應，今年原油價格仍穩定走高，期貨也受到股市風險情緒的幫助。地緣政治風險以及投資人密切留意法國、英國和伊朗的選舉，都推動油價上漲。在中東，以色列和真主黨之間的衝突升級有可能演變成更廣泛的衝突。

不過，美國的宏觀經濟環境增加阻力。聯準會 (Fed) 席鮑爾日前表示，最新的經濟數據顯示，通膨正回到下行軌道，但他強調官員在降息之前需要更多證據。