〈能源盤後〉供應下降程度大於預期 美獨立假期前 交易清淡 油價收高

鉅亨網編譯許家華 2024-07-04 06:00

美國官方數據顯示，上周原油庫存減少超過 1200 萬桶、隱含汽油需求增加，再加上美國獨立日假期前交易清淡，令原油期貨價格周三 (3 日) 收高。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.07 美元或 1.3%，收每桶 83.88 美元，令最近月 WTI 原油期貨收登 4 月 16 日以來最高點。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.10 美元或 1.3%，收每桶 87.34 美元，創 4 月 30 日以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.60 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2% ，收每加侖 2.63 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 2.42 美元。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，本周因國慶假期而交易日縮減，市場現已處於本周期中，因此交易日成交量減少或石油缺乏方向並不令人訝異，「但要記得一點，我們正處於颶風季節，中東的局勢隨時可能變得更糟。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(6/28 止) 美國原油庫存下降 1220 萬桶，超出預期。

麥格理策略師先前預測，上周原油供應量將減少 1090 萬桶。消息人士稱，美國石油協會 (API) 周二晚間報告稱，上周原油供應減少 916 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「強勁的出口、進口的小幅下降以及煉油廠開工量的反彈，這些共同導致原油庫存減少了 1200 萬桶。」

EIA 數據也顯示，上周汽油庫存減少 220 萬桶，餾分油庫存減少 150 萬桶。

麥格理策略師先前預測，上周汽油產量減少 120 萬桶，餾分油產量減少 230 萬桶。

EIA 數據顯示，最近一周，作為需求指標的車用汽油供應總量自先前的 896.9 萬桶 / 日增至 942.4 萬桶 / 日。

Smith 表示，儘管煉油廠開工率較高，但汽油和餾分油庫存均呈現下降，係因加油站在獨立日假期周末之前備貨充足，兩者的隱含需求（尤其是汽油）都會增加。

他指出，全美平均汽油價格約為每加侖 3.50 美元，較去年小幅下降，「足以刺激創紀錄的公路旅行」。

分析師，本周四獨立紀念日前後，美國出遊需求強勁的預期心理為原油提供支撐力。美國汽車協會 (AAA) 預計，國慶日當周駕車出遊人次將創下 6060 萬人紀錄，比去年增加 280 萬人，也超過 2019 年國慶假期間 (新冠疫情前) 駕車出遊的 5530 萬人。

能源部周二宣布，先前宣布的從東北汽油供應儲備出售 100 萬桶汽油的合約已經授予，均價為每加侖 2.34 美元，旨在 7 月 4 日假期之前協助降低汽油價格。

在石油供應數據公佈之前，油價一直在尋找方向。

傳統能源市場研究總監 Gary Cunningham 表示，早盤油價部分波動可能與颶風 Beryl 有關，因為這場風暴可能會影響墨西哥灣西部的一些生產設施。然而，Beryl 軌道偏向墨西哥灣生產中心的西南部，所以除非軌道改變，否則 Beryl 不會產生任何重大影響。

周二原油價格收低，便因最新預測顯示颶風 Beryl 對美國墨西哥灣沿岸生產的風險大降，周三預測顯示，按照目前的預計路徑，Beryl 將錯過墨西哥灣的大部分海上鑽井平台。

其他能源消息

EIA 周三公布，根據 S&P Global Commodity Insights，上周美國儲存天然氣供應量增加 320 億立方英尺。該報告因應翌日是 7 月 4 日獨立紀念日而提前一日發佈，其中包括對先前數據的上調「修正」。