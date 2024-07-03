〈房產〉首購新青安宅 今年新北以這個路段最熱門
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 11:31
新青安貸款額度上限為 1000 萬元，造成許多首購族將購屋預算訂在 1200 萬元，房仲業者統計 2024 年新北市實價登錄交易，符合首購族預算的 1000-1200 萬元前十名熱門路段，最受歡迎的是淡水區沙崙路二段 24 筆交易，路段平均單價 30.7 萬元；其次是五股新城六路和中和區景平路，各有 23 筆交易。
而第四、五名也都在淡水區，分別是沙崙路一段 22 筆，以及新市一路一段 21 筆，單價仍在 2 字頭。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些熱門路段當中，淡水區就有 5 個路段進榜，主要是因為淡水區目前成交單價落在 2、3 字頭，房價仍相對親民，沙崙商圈、淡海新市鎮部分社區，1200 萬元約可購入屋齡五年內，大兩房或小三房的產品，吸引許多年輕首購族入手。而中和、新莊、八里區則各有 1 個路段進榜，其中環狀線沿著中和景平路設有四站點，新莊中正路也有捷運新蘆線經過，交通生活機能佳，要買到總價 1200 萬元以內的物件，多以 3 房老公寓居多。
張旭嵐指出，1200 萬元預算在台北購屋選擇有限，首購多半得退而求其次，往新北覓屋，若考量實用空間和屋況，多數年輕人偏好買有社區管理新大樓，目前新北第一圈包括板橋、中永和、新店中古屋總價也要 1500-1800 萬元之間，不過轉往蛋白區的淡水、五股等地，雖然通勤時間較長，但有機會以時間換空間，以親民房價晉升有房一族。
台灣房屋洲子洋新五加盟店店東黃韻桓表示，五股區低總價交易熱門路段的新城六路、新五路二段都位在洲子洋重劃區內，目前建商推的預售案和新成屋，開價已落在每坪 52-60 萬元左右，但像是「未來馥」、「神采飛洋」等屋齡 10 年內的社區，還有 4 字頭單價，與鄰近的三重、蘆洲、新莊等地電梯大樓動輒 6-8 字頭相比，五股房價親民許多，所以買方大多為首購族及小家庭，再加上新青安也帶動房市買氣，使總價 1200-1500 萬元的 2 房加車位物件，最受買方青睞。
第一建經研究中心張菱育提醒，雖然新青安有前五年的寬限期，「先甘後苦」的付款方式，以貸款 1000 萬元、40 年期、本息攤還為例，前五年每月繳約 1.5 萬的房貸，不過一旦寬限期一過，每個月就要繳納近 3.5 萬元的還款金額，壓力瞬間超過雙倍，且要留意，政府為了避免人頭戶使用新青安，已規定每人一生只有一次貸款機會，因此民眾在申貸前，不僅要評估每個月還款能力，也要謹慎使用這「一生一次」的機會。
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