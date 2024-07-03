〈房產〉房價續飆 第二季政大永慶即時房價指數全台季漲幅4.7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 11:07

2024 年第二季「政大永慶即時房價指數」出爐。數據顯示，2024 年第二季全台和七大都會區即時房價指數漲勢再起。除台南外，其餘六大都會區季增幅都超過 5%，新竹縣市以近 7% 的增幅奪七都之冠。

同時，在年增幅部分，桃園、新竹年漲幅超過 1 成，全台和其餘都會區漲幅皆落在 8-10% 之間。

根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024 第二季全台房價指數上揚趨勢明顯，與第一季相比，全台房價指數漲勢明顯，季增幅達 4.7%。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在今年第二季，受惠於台股持續上漲產生財富效果、新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，再加上一般民眾通膨預期強烈，使消費者看漲比例提升。觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，第二季季全台、七都即時房價指數漲幅都 有擴大的現象。

其中，新竹縣市、新北市的指數漲勢最強勢，季增幅都突破 6 個百分點。郭翰說明，新竹縣市受惠於科學園區帶動下，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價跟著水漲船高，再加上當地受限於腹地狹小、新增供給不多及屋主惜售心態下，第二季指數上漲 6.8%，為七都之最。新市因三環六線及 TPASS 加持，增添聯外便利性，使雙北工作生活圈不斷擴大。而且，當地蛋白區內有許多新興重劃區，建物品質及居住環境已不亞於蛋黃區，且蛋白區房價基期相對低，成為首購、置產族的新選擇，因此房價上漲幅度兇猛，第二季上漲 6.3%，為七都第二。

觀察七都近年第二季指數年增率表現，郭翰指出，2023 年初平均地權條例的修法通過，衝擊市場買氣，讓 2023 年第二季七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從 2023 年下半年開始，受惠於平均地權條例不溯及既往，政策衝擊淡化，加上國內景氣復甦和新青安的助攻下，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024 年第二季全台七都即時房價指數相比 2023 年第二季全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾 1 成以上的年增幅，其餘五都也均有近 1 成的漲幅。