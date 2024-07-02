〈房產〉戴德梁行：住宅熱銷土地漲聲響起 投資市場聚焦產業自用

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 17:01

商仲業者戴德梁行今 (2) 日發表 2024 年第二季度土地及商用不動產市場動態。依統計，2024 年第二季土地市場交易量為 390 億元，累計上半年交易已突破千億大關，直逼去年全年交易量，也是近三年同期最佳表現，同時，住宅熱銷推升土地交易價格已有向上漲的趨勢。

戴德梁行指出，2024 年住商土地與工業土地交易量呈現 8 比 2 的穩定比例仍未改變，反映出開發商與製造業對於土地的穩定需求，但 2022 年以來「擇優慎選不追價」的格局則已起了變化，交易價格已有向上推升之趨勢。

戴德梁行指出，2024 年第二季十大土地交易中，住商類土地占了 9 筆，工業土地僅佔 1 筆，除了緯穎 (6669-TW) 是以興建企業總部自用外，其餘皆為開發商的投資性購地，其中斐成 (3313-TW) 以單價 130 萬購置台南市商業區土地，創下台南市地價新高記錄。此外，福熙實業以單價 152 萬得標高雄大學特區住宅土地、及華建 (2530-TW) 以每坪 70 萬元購入新北市鶯歌鳳鳴重劃區住宅土地，都創下該特區地價交易新高。

戴德梁行進一步分析，今年 1-5 月全台買賣移轉棟數為 14 萬 6,559 棟，較去年同期成長 3 成，其中以台南市及高雄市成長率將近四成最為明顯。新青安購屋效應在 2024 上半年持續增溫，已引發央行及財政部密切關注新青安貸款政策是否有人頭申貸或貸後轉租等情事。然而預售屋並非青安貸款適用對象，此波預售屋房價上漲的關鍵在於成本推動及購屋人對於對抗通膨之預期，而非新青安政策。但成屋需求增加會導引房價上漲，而預售屋在成屋供需的推波助瀾之下仍進一步推升價格，則是近期土地交易價格持續上漲的原因，也是下半年市將關注之課題。

戴德梁行今日發表 2024 年第二季度商用不動產、土地市場動態。商用不動產交易延續前一季的態勢，單季交易金額 291 億元，相較上季增長 21.4%，累計 2024 上半年交易量達 531 億元，高於 2020 同期表現，但仍低於近三年同期 672 億元之交易均量。

2024 年第二季最大宗的交易為自然人以 29.9 億元打包新潤建設 (6186-TW) 位於新莊之整棟商辦大樓；排名第二高交易為鈊象電子 (3293-TW) 以 23.3 億元參與法拍投標購得新北五股工業區內整棟廠辦大樓；第三名則為矽格 (6257-TW) 旗下矽格聯測以 16.8 億元取得位於新竹科學園區內廠房。2024 年第二季交易中，工業、廠辦及辦公仍占據主要的份額，市場明顯聚焦產業自用需求。