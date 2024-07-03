〈房產〉來和艾司摩爾當鄰居 新北國際AI+智慧園區土地7/25開標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 01:15
新北國際 AI + 智慧園區 (林口工一市地重劃區) 共 31 筆土地將進行招標，新北市政府將在 7 月 25 日開標。
新北市地政局表示，新北國際 AI + 智慧園區聯外交通挾國道 1 號林口交流道、高鐵的優勢，周邊更臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢條件，因此成功迎來半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及台聚 (1304-TW) 公司進駐投資，重劃完成後市府共取得 50 筆抵費地。
新北市政府指出，本次釋出 31 筆第三種產業專用區，面積共約 1 萬 1,404 坪，價格每坪約為 42.64 萬元至 54.88 萬元。
新北地政局強調，新北國際 AI + 智慧園區可建地均屬產專區，對於新北甚至是北台灣產業發展需求占有重要地位，市府正積極媒合招商引資，為釋出產業用地及償還開發成本以減少利息支出，本次先就面積較小之抵費地優先標售，其餘土地未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。
台聚將於新北國際 AI + 智慧園區內 0.34 公頃土地規劃結合 AI 智慧、永續減碳之黃金級綠建築研發中心。
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