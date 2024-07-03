〈房產〉來和艾司摩爾當鄰居 新北國際AI+智慧園區土地7/25開標

新北市地政局表示，新北國際 AI + 智慧園區聯外交通挾國道 1 號林口交流道、高鐵的優勢，周邊更臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢條件，因此成功迎來半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及台聚 ( 1304-TW ) 公司進駐投資，重劃完成後市府共取得 50 筆抵費地。

新北地政局強調，新北國際 AI + 智慧園區可建地均屬產專區，對於新北甚至是北台灣產業發展需求占有重要地位，市府正積極媒合招商引資，為釋出產業用地及償還開發成本以減少利息支出，本次先就面積較小之抵費地優先標售，其餘土地未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。