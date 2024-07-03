search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.03%，報73.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:43

南亞科(2408-TW)03日10:43股價上漲4.8元，報73.1元，漲幅7.03%，成交20,493張。

南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

近5日股價下跌0.29%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,651 張
  • 外資買賣超：+4,727 張
  • 投信買賣超：-272 張
  • 自營商買賣超：-804 張
  • 融資增減：-855 張
  • 融券增減：+11 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23082.660.89%
南亞科72.46.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中強短弱
南亞科

88.89%

勝率

#指標剛突破

中強短弱
南亞科

88.89%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
南亞科

88.89%

勝率

#多頭均線上攻

中強短弱
南亞科

88.89%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
南亞科

88.89%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty