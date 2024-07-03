盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.03%，報73.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:43
南亞科(2408-TW)03日10:43股價上漲4.8元，報73.1元，漲幅7.03%，成交20,493張。
南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
近5日股價下跌0.29%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,651 張
- 外資買賣超：+4,727 張
- 投信買賣超：-272 張
- 自營商買賣超：-804 張
- 融資增減：-855 張
- 融券增減：+11 張
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