南亞科攜手供應鏈 向中美晶簽署4億度綠電採購協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-01 18:36

南亞科 (2408-TW) 首度偕同供應鏈夥伴福懋科技合併採購再生能源，今 (1) 日宣布與中美晶 (5483-TW) 集團旗下專營綠色電力整合銷售之續興簽署 10 年綠電採購協議。自 2024 年起，南亞科將每年採購 2,500 萬度綠電，10 年總量達 2.5 億度；福懋科技每年將採購 1,500 萬度，10 年總計採購 1.5 億度。

南亞科總經理李培瑛表示，此次與福懋科技共同採購綠電，是南亞科致力與供應鏈共同落實綠色製造的具體行動，期待未來攜手更多合作夥伴減碳轉型，實踐產業永續。

南亞科積極透過綠色製造實現 SBTi 減碳目標，預期於 2030 年範疇 1 與範疇 2 排放量減少 25%，2030 年範疇 3 產品單位排放減量 27%。公司已於 2022 年以 10 年合約購買總量 2.5 億度再生電力，今再採購 2.5 億度，合計相當一年使用 5,000 萬度再生電力、每年減碳約 2.5 萬公噸。

南亞科也積極結合供應鏈資源，擴大永續影響力。2023 年公司獲經濟部產業發展署補助，與十家重要供應鏈夥伴執行「DRAM 供應鏈低碳化升級轉型計畫」，此次進一步與福懋共同採購再生能源電力，象徵公司與供應鏈一同實現綠色轉型目標。

續興是中美晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，透過結合中美晶在太陽能產業的深厚經驗與領先地位，續興致力於提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是實踐企業社會責任及抓緊國際浪潮的最佳策略夥伴。