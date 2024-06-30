search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

記憶體價格續漲 台廠下半年看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-30 14:34

cover image of news article
DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

全球三大原廠三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 為搶食 AI 晶片商機，現階段皆積極將 DRAM 產能轉為生產高頻寬記憶體 (HBM)，帶動 DRAM 供給減少，不僅 DDR5 供給有限，也因為原廠陸續停產 DDR4/DDR3，為台廠創造價格上漲空間。

法人看好，隨著 DRAM 下半年價格續漲，包括記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宜鼎 (5289-TW) 還有華邦電 (2344-TW) 與南亞科 (2408-TW) 都可望續啖漲價潮。

業界認為，以 DRAM 與 NAND 來看，DRAM 下半年漲勢較確立，NAND 則因需求較弱以及原廠稼動率回升，庫存問題再度浮現，價格相對壓抑，因此多看好 DRAM 在下半年的表現。

業界預期，進入第三季後，除了 AI 伺服器領域續強，隨著傳統旺季到來加上庫存已至健康水位，品牌與 ODM 客戶將重啟備貨，消費型電子需求也將在 7 月底至 8 月回升，工控與車用也可望逐步回溫，挹注下半年營運。

文章標籤

記憶體DRAMNAND價格上漲

相關行情

台股首頁我要存股
威剛1080.00%
十銓148.51.37%
宜鼎3020.67%
華邦電25.72.59%
南亞科69.72.20%
美光科技131.53-0.53%

相關權證

華邦電法興 槓桿13.47
華邦電法興 槓桿4.5
南亞科法興 槓桿10.57
南亞科法興 槓桿2.76
加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中強短弱
十銓

91.3%

勝率

#穩定獲利股

中強短弱
十銓

91.3%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty