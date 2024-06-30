記憶體價格續漲 台廠下半年看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-30 14:34

全球三大原廠三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 為搶食 AI 晶片商機，現階段皆積極將 DRAM 產能轉為生產高頻寬記憶體 (HBM)，帶動 DRAM 供給減少，不僅 DDR5 供給有限，也因為原廠陸續停產 DDR4/DDR3，為台廠創造價格上漲空間。

業界認為，以 DRAM 與 NAND 來看，DRAM 下半年漲勢較確立，NAND 則因需求較弱以及原廠稼動率回升，庫存問題再度浮現，價格相對壓抑，因此多看好 DRAM 在下半年的表現。