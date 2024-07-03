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鉅亨速報

盤中速報 - 昶昕(8438)大漲7.28%，報42.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:05

昶昕(8438-TW)03日10:05股價上漲2.9元，報42.75元，漲幅7.28%，成交1,039張。

昶昕(8438-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為資源回收再生產品研發產製與銷售。特用化學品研發產製與銷售。其他綠色產品與設備之研發與銷售。

近5日股價上漲0.76%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+223 張
  • 外資買賣超：+211 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：-89 張
  • 融券增減：+2 張

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