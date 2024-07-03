盤中速報 - 益登(3048)大漲7.18%，報44.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:05
益登(3048-TW)03日10:05股價上漲2.95元，報44.05元，漲幅7.18%，成交14,628張。
益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。
近5日股價上漲6.75%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+273 張
- 外資買賣超：+250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+1,549 張
- 融券增減：+131 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鑫創(3259)股價拉至漲停，漲停價36.2元，成交370張
- 盤中速報 - 易威(1799)股價殺至跌停，跌停價124.5元，成交891張
- 盤中速報 - 鑫創(3259)大漲7.13%，報35.3元
- 盤中速報 - 豐藝(6189)股價拉至漲停，漲停價109.5元，成交15,955張
鉅亨號貼文看更多
下一篇