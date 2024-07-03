盤中速報 - 益登(3048)急拉4.22%報44.6元，成交16,656張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:07
益登(3048-TW)近5分K漲速4.22%，03日10:07報44.6元，成交16,656張，今日漲幅為8.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
益登(3048-TW)近5日股價上漲6.75%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌0.89%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+273 張
- 外資買賣超：+250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+1,549 張
- 融券增減：+131 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 川寶(1595)股價拉至漲停，漲停價41.55元，成交216張
- 盤中速報 - 富晶通(3623)急拉4.03%報30.85元，成交148張
- 盤中速報 - 光鋐(4956)大漲7.08%，報29.5元
- 盤中速報 - 川寶(1595)大漲9.52%，報41.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇