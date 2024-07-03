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鉅亨速報

盤中速報 - 益登(3048)急拉4.22%報44.6元，成交16,656張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:07

益登(3048-TW)近5分K漲速4.22%，03日10:07報44.6元，成交16,656張，今日漲幅為8.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益登(3048-TW)近5日股價上漲6.75%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌0.89%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+273 張
  • 外資買賣超：+250 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+23 張
  • 融資增減：+1,549 張
  • 融券增減：+131 張

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