協易機、昶昕、勤凱大漲之後，長線大底完成的潛力股就看"這一檔"
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 19:30
昨日 520 賴總統就職，盤中演說「兩岸互不隸屬」，一度讓市場緊張大盤指數跳水百點跌幅，剛好那時大來國際投顧蔡宗園分析師盤中正與非凡電視台連線聊到，此為一時的消息及情緒反應，突發利空不影響本來趨勢及軌跡，因此，逢回多方思考不變，但是選什麼趨勢是目前正在發展的呢? 盤面上資金焦點在「銅價」，事前預告，事後印證的就是銅價的大漲，此一議題蔡宗園聊了一段時間，果然一路見證銅價愈漲愈高。
昨日 05/20 倫敦銅價再大漲創新高至 11104 美元 / 噸，同時有色金屬如黃金、銀甚至原物料金屬如鋁、錫、鎳等今年以來都大漲約 3-4 成空間，說明原物料及貴金屬大漲代表市場需求強勁，同時歷史經驗也帶動散裝及航運的運價上揚。
股尊勝術老蔡表示，台股最直接受惠的方向如銅價受惠的第一銅 (2009-TW)、昶昕(8438-TW)、風青(2061-TW)、 線纜族群如大亞(1609-TW)、華新(1605-TW)、宏泰(1612-TW) 等，還有隱藏版的銅價概念如勤凱 (4760-TW) 近期反應維持相對強勢，但短線上有的個股已經出現利多鈍化現象，代表後市個股差異性將變大，短線將出現震盪。
但是蔡老師叮嚀很久「孤門獨市」的昶昕 (8438-TW)，從 34 元買進，也不斷提醒將走突破前高 41.75 元結構，對稱乾坤走創高，因此近日拉回為甩洗後買點佈局，一買佈局，二買低接，三買突破，果然銅價最直接受惠，昶昕(8438-TW) 短短二天二根漲停，今日再創高 43.55 元突破前高，事前預告，事後印證。昶昕也是最直接受惠的少數特殊個股，也是少數的特許企業，低價回收銅廢液處理，再精鍊為硫酸銅後，再隨銅價大漲而高價賣出，屬於直接因銅價大漲而獲利明確提升的個股。因此，盤面上的資金聚焦仍以「銅價大漲」而相對明確。
股尊勝術老蔡指出，勤凱 (4760-TW) 同樣具備銅漿而受惠，Q1EPS1.24 元配合半導體導線架封裝的高導熱封裝銀漿材料獲日系大廠合作，高速傳輸材料及 AI 零組件將推動營運高成長，股價也反應大漲創高，原物料大漲說明股價永遠反應未來且提前反應，但反應上漲後仍需留意短線個股存在差異性，仍需利用技術應用作判別。
另外，如協易機 (4533-TW)，上周接回這檔老朋友後，短短二日拉出二根漲停，今日續創高，也是相對強勢，受惠於 Q1 獲利大增，股價對稱乾坤走創高，機器人概念股穎漢 (4562-TW)，漲時重勢的佈局是重點，今日同步再亮燈漲停。現階段仍有許多可留意將準備創高的個股，跟緊腳步及把握下一檔技術時機掌握是關鍵。
今日將再帶來一檔值得鎖定的好股票「今非昔比」，長期股價回檔過後，屬於中低價股 2X 元，突破大三角收斂，長線大底完成，剛三角突破的表態訊號，搭上亞馬遜供應鏈 + 車用 + 無人機 + 機器人題材，訂單確立也是大轉機股，如同「協易機」25.7 元佈局重押，至今已 48 元。而這檔機器人潛力股「今非昔比」大轉機性的實力同樣非同小可，「今非昔比」好股低接，把握跟緊腳步大賺機會。
文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
歡迎大家轉貼本文，並加入《股尊勝術老蔡》免費教學園地
Line@頻道：（ID：@gusz168）
Youtube 頻道：
FB 臉書粉專：
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇