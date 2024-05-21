協易機、昶昕、勤凱大漲之後，長線大底完成的潛力股就看"這一檔"

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 19:30

昨日 520 賴總統就職，盤中演說「兩岸互不隸屬」，一度讓市場緊張大盤指數跳水百點跌幅，剛好那時大來國際投顧蔡宗園分析師盤中正與非凡電視台連線聊到，此為一時的消息及情緒反應，突發利空不影響本來趨勢及軌跡，因此，逢回多方思考不變，但是選什麼趨勢是目前正在發展的呢? 盤面上資金焦點在「銅價」，事前預告，事後印證的就是銅價的大漲，此一議題蔡宗園聊了一段時間，果然一路見證銅價愈漲愈高。

昨日 05/20 倫敦銅價再大漲創新高至 11104 美元 / 噸，同時有色金屬如黃金、銀甚至原物料金屬如鋁、錫、鎳等今年以來都大漲約 3-4 成空間，說明原物料及貴金屬大漲代表市場需求強勁，同時歷史經驗也帶動散裝及航運的運價上揚。

今日將再帶來一檔值得鎖定的好股票「今非昔比」，長期股價回檔過後，屬於中低價股 2X 元，突破大三角收斂，長線大底完成，剛三角突破的表態訊號，搭上亞馬遜供應鏈 + 車用 + 無人機 + 機器人題材，訂單確立也是大轉機股，如同「協易機」25.7 元佈局重押，至今已 48 元。而這檔機器人潛力股「今非昔比」大轉機性的實力同樣非同小可，「今非昔比」好股低接，把握跟緊腳步大賺機會。

文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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