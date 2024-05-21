〈台股開盤〉520後第一天權值股無表態 指數開低走高後翻黑
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 09:45
台股今 (21) 日早盤開低走高，最高來到 21307.08 點，不過在權值股較無表現下，大盤指數翻黑，最低跌至 21197.75 點，預估成交量 4100 億元。此外，綠能與線纜族群今天有所表現。
觀察權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 0.36%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.42%%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.3%，台達電 (2308-TW) 漲 1.1%，日月光 (3711-TW) 漲 0.66%，大立光 (3008-TW) 跌幅較為沈重 3.46%。
賴政府昨 (20) 日走馬上任，總統賴清德於就職演說中提及非核家園，激勵綠能概念股今天有所表現，昶昕 (8438-TW)、佳龍 (9955-TW) 雙雙亮燈漲停，華懋 (5292-TW)、泓德能源 - 創 (6873-TW) 以及雲豹能源 - 創 (6869-TW) 皆有 2 至 3%。
線纜族群今天續強，華榮 (1608-TW)、華新 (1605-TW)、宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW) 以及大亞 (1609-TW) 也都有 1 至 3% 的漲幅。
美股四大指數方面，道瓊指數下跌 196.82 點或 0.49%，收 39806.77 點；那斯達克上漲 108.91 點或 0.65%，收 16794.87 點；標普 500 指數上漲 4.86 點或 0.09%，收 5308.13 點；費城半導體指數上漲 107.33 點或 2.15%，收 5090.35 點。
台指期夜盤上漲 64 點或 0.3%，終場以 21363 點作收。台股 ADR 部分則全面收漲，台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.23%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 2.81%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 3.14%，中華電 ADR(CHT-US) 則上漲 0.23%。
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