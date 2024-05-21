〈台股開盤〉520後第一天權值股無表態 指數開低走高後翻黑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 09:45

台股今 (21) 日早盤開低走高，最高來到 21307.08 點，不過在權值股較無表現下，大盤指數翻黑，最低跌至 21197.75 點，預估成交量 4100 億元。此外，綠能與線纜族群今天有所表現。

賴政府昨 (20) 日走馬上任，總統賴清德於就職演說中提及非核家園，激勵綠能概念股今天有所表現，昶昕 (8438-TW)、佳龍 (9955-TW) 雙雙亮燈漲停，華懋 (5292-TW)、泓德能源 - 創 (6873-TW) 以及雲豹能源 - 創 (6869-TW) 皆有 2 至 3%。

美股四大指數方面，道瓊指數下跌 196.82 點或 0.49%，收 39806.77 點；那斯達克上漲 108.91 點或 0.65%，收 16794.87 點；標普 500 指數上漲 4.86 點或 0.09%，收 5308.13 點；費城半導體指數上漲 107.33 點或 2.15%，收 5090.35 點。