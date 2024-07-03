聯大通過中國提出的AI能力建設決議 中方讚賞美國連署
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 07:59
中國向第 78 屆聯合國大會提出「加強人工智慧能力建設國際合作」決議，已獲聯大會議審議通過，且美國已連署該決議。
中國外交部發言人毛寧周二（2 日）表示，中方讚賞包括美國在內會員國積極參與加強人工智慧能力建設國際合作聯大決議草案磋商，並支持該決議達成協商一致。
中方願同美方一道，落實兩國元首舊金山會晤共識，加強兩國人工智慧領域多雙邊對話合作，促進全人類共享智慧紅利。
毛寧表示，第 78 屆聯合國大會周一以協商一致的方式，通過了中國主提的「加強人工智慧能力建設國際合作」決議，140 多個國家參加連署。這充分反映了各國在加強人工智慧能力建設方面的廣泛共識，彰顯了各國通過團結合作加強能力建設、彌合智慧鴻溝的政治意願。
作為決議提案國，中方在決議磋商過程中秉持透明、開放和包容原則，廣泛吸收合理意見和建議，努力彌合各方分歧，得到各會員國充分肯定。決議的通過表明國際社會，尤其是開發中國家高度關注能力建設並希望積極參與人工智慧全球治理的強烈意願。
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