川普為何不直接給習近平打電話？白宮回應後 美記者接連追問

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-14 13:30

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中美關稅戰愈演愈烈，中國官方上周五（11 日）宣布，對美國加徵關稅稅率提高到 125%。各界關注美中是否有私下磋商可能，白宮上周五在記者會上不願證實，面對記者群起提問「貿易戰哪裡樂觀」，也不願詳述。

白宮上周五記者會一開場，記者最關注的，莫過於中國當天宣布對美國關稅提高至 125%。面對記者質疑美國總統川普既然聲稱想和中國談協議，為何不親自拿起電話溝通，白宮始終不願鬆口證實美中是否有私下磋商可能。

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美國記者：

為什麼川普總統不直接打電話給中國呢？他在等中國先聯絡嗎？

白宮發言人萊維特：

我國是否有跟中國溝通，我無可奉告，這部分由國安團隊負責。

萊維特如此回覆記者，引起多家記者提問，既然雙方沒有對話，為何說中國想談？川普為何表示很樂觀？

美國記者 1：

既然雙方沒對話，怎麼能說中國想達成協議？樂觀的依據是什麼？

萊維特：

總統就是很樂觀。

美國記者 2：

為什麼我國盟友要與我們合作，在貿易戰中孤立中國？



萊維特：

你得去問那些主動聯繫我國的盟友。我國的電話響個不停。他們非常清楚，他們需要美國，需要我國的市場和消費者。

白宮堅稱，有許多國家打來，電話響個不停，不斷強調美國經濟是世界之最，誰都不能丟失這塊市場。

白宮兩名高層官員透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意，白宮認為是中國選擇報復與貿易戰升級。

據《CNN》上周四報導，美方已向中方表明立場將近兩個月了，美方團隊清楚表示，應由中國國家主席習近平主動打電話給川普。但三名熟悉中美溝通情況的消息人士指出，北京至今仍多次拒絕安排元首級通話。