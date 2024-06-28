特斯拉Q2交車量恐連兩季下滑 但受同業帶動盤中股價漲近6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 02:00

特斯拉將在周二 (7/2) 公布第二季交付量，目前華爾街分析師普遍預估，其交付量將連續兩季下滑，而上一次出現這種情況已是 2012 年該公司正逐步淘汰第一款車型 Roadster 之時。不過受理想汽車 (LI-US)(2015-HK)、蔚來汽車(NIO-US)(9866-HK) 股價上漲帶動，特斯拉周一 (7/1) 股價一度漲近 7%。

截稿前，特斯拉周一盤中股價上漲 5.91%，每股暫報 209.58 美元。

分析師預估，特斯拉第二季交車量為 441,019 輛，比去年同期下降 5.4%，這將是連續第二季的下降。分析師說，雖然特斯拉已經解決今年早些時候導致其困難的一些問題，包括柏林附近工廠的疑似縱火襲擊和紅海衝突導致的運輸分流，但連續兩個季度交付量下滑使得公司在銷售放緩方面幾乎沒有藉口，只可能因為一個相對簡單的問題：特斯拉的較舊車型在與競爭對手電動車的新車型競爭時越來越難以跟上。

RBC 資本市場的全球汽車分析師 Tom Narayan 表示：「當你面臨更多的競爭並且當前的車型陣容有些過時時，成長就會變得更加困難。」他給予特斯拉股票的相當於「買入」的評等。

特斯拉執行長馬斯克先前嘗試各種方法來激發需求，包括大幅降價和提供低價租賃交易，然而這些折扣並沒有阻止去年下半年銷售放緩，隨著整個電動車市場的降溫，銷售最終下滑。

馬斯克在 4 月也宣布大幅裁員，影響超過 10% 的員工包括銷售人員。分析認為，雖然這可能幫助公司節省現金，但也可能對其第二季的交付數量產生影響。

而且，首次購買電動車的客戶通常會有很多關於電池續航力、充電站和基於軟體的功能的問題。然而，馬斯克卻越來越重視主要線上銷售流程，鼓勵消費者在沒有展廳的情況下訂購電動車。

與此同時，作為去年全球最暢銷的車型，特斯拉似乎難以在 Model Y 的成功基礎上再接再厲。 Model Y 早在 2020 年就已上市，而 Model 3 轎車則早在 2017 年就已推出。而作為特斯拉唯一的新產品，該公司的首款皮卡 Cyber​​truck 自去年底開始生產以來進展緩慢，而且遭遇多次召回，包括因加速踏板和雨刷問題。

不過投資人對幾位分析師最近幾周下調特斯拉交付預期的反應冷淡。中國電動車同行蔚來和理想汽車周一公布報告顯示，6 月的車輛交付數據成長，兩家公司美股周一分別一度上漲 6% 和 5.5%。

受同業漲勢提振，特斯拉的股價周一盤中最高上漲 6.9%。此舉象徵特斯拉連續第五天的漲勢，這是近一年來最長的連續上漲。

此外，馬斯克承諾最快在今年底推出新車型，這提振股價。他還在上個月的股東大會上談到了公司類人機器人的前景，並計劃在 8 月發布專用的自駕計程車 (Robotaxi)。

分析師表示，目前已有越來越多的投資人將目光投向特斯拉 8 月的 Robotaxi 發表會。 Robert W. Baird 分析師 Ben Kallo 說，雖然第二季的交付量對全年數據特別重要，以及 2024 年是否會是一個成長年值得留意，但該行預估投資人的焦點將傾向於長期，要看 Robotaxi 的發布情況。