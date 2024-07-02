波音買Spirit拚提高品質與安全 專家：只是轉移外界注意力的幌子

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-02 17:10

美國飛機大廠波音 (BA-US) 週一 (1 日) 宣布以 47 億美元的全股票交易買下機身製造商 Spirit AeroSystems，以提高飛機品質跟安全性，但專家認為波音此舉是在轉移外界注意力，且不看好波音能管理好 Spirit。

美國航空顧問公司博伊德集團 (Boyd Group) 總裁 Mike Boyd 向《雅虎財經》表示，波音連自家生產都管理不好，將 Spirit 重新納入旗下也無法保證波音能對其進行管理。

與此同時，《彭博資訊》週一引述知情人士報導稱美國司法部就兩宗 737 MAX 客機致命空難，以刑事詐欺罪起訴波音，但同時提出認罪協議，要求波音認罪，否則便要接受審訊。此舉觸怒兩宗空難遇難者的家屬。

知情人士透露，美國司法部週日 (6 月 30 日) 在一場會議上對兩宗空難遇難者的家屬及其律師表示，波音必須在本週末前決定是否認罪。「美國司法部將通知波音，在根據 2021 年延遲起訴協議已經支付的 2.436 億美元之外，還需支付 2.436 億美元的額外刑事罰款，總計罰款金額接近 5 億美元。波音還必須聘請一名企業監察員，為期 3 年。」

對此《華爾街日報》前航空產業記者 Andy Pasztor 說，儘管罹難者家屬施加壓力，波音 737 Max 墜機事故最終仍只會象徵性地被輕罰，2021 年的延遲起訴協議造成司法部無法採取任何強有力行動。

Pasztor 認為，對一個花費數十億跟數百萬試圖做出改變，並從兩次空難恢復過來的公司來說，2.5 億美元左右的小額罰款幾乎微不足道。雖然受害者、罹難者家屬及其律師一直要求司法部採取更嚴厲行動，對波音公司的個別高管處以更大罰款和刑事訴訟，但無法如願主要是因為在川普執政末期的混亂時期，司法部竟跟波音達成延遲起訴協議。

Boyd 則覺得執行長 Dave Calhoun 早該下台，美國航空總署 (FAA) 也要為監管疏忽負責。波音今年 3 月 25 日已宣佈 Calhoun 將於今年底前卸任。

至於接替 Calhoun 的人選，Boyd 認為要找合適的人將很困難，這個人要懂一些工程知識，又要知道如何重建波音。