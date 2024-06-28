路透：輝達將面臨法國監管機構反壟斷指控

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 00:27

路透周一 (7/1) 援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達將因涉嫌違反市場競爭行為受到法國反壟斷機構控告，這將讓法國當局成為首個對該公司採取行動的執法機構。

報導指出，法國在去年 9 月對顯卡產業進行突襲後，將提出所謂的調查意見書 (Statement of Objections, SO)。據悉，法國該次行動是針對輝達，是對雲端運算進行更廣泛調查的結果。

在生成式 AI 應用程式 ChatGPT 發布後，這家全球最大的 AI 和電腦圖形晶片製造商的晶片需求大幅成長，同時也引發大西洋兩岸的監管審查。

截稿前，法國當局和輝達均拒絕置評。該公司去年在一份監管文件中表示，歐盟、中國和法國的監管機構曾要求提供有關其顯示卡的資訊。

法國監管機構在上周五發布的一份關於生成式 AI 競爭的報告中提到晶片供應商濫用的風險。

當局對晶片產業過度依賴輝達 CUDA 晶片程式編寫軟體表示擔憂，這是唯一一個與圖形處理器 (GPU)100% 相容的系統，而 GPU 對於加速運算至關重要。

該監管機構也提到輝達近期對 CoreWeave 等專注於 AI 的雲端服務供應商的投資感到不安。

據了解，違反法國反壟斷規定的公司可能面臨高達其全球年營業額 10% 的罰款，儘管企業也可以讓步避免罰款。