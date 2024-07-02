美國第二季新車銷售成長可能放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 20:32

根據路透周二 (2 日) 報導，受到 CDK Global 遭網路攻擊事件影響，美國第二季汽車銷售成長可能大幅放緩，儘管需求穩定和供應改善讓新車銷量保持在高峰。

市場研究公司 Cox Automotive 預估，美國第二季銷車銷量僅成長 1% 至近 420 萬量，去年同期新車銷量激增約 16%。

今年 6 月 19 日，替全美 1.5 萬家汽車經銷商提供軟體解決方案的供應商 CDK Global 遭到網路攻擊，而且在 6 月 21 日同一周再度遭到攻擊，該事件導致美國汽車產業陷入癱瘓近兩周，至今許多汽車銷售網站仍艱難恢復正常。

對此，汽車業內專家預測會對銷售產生一定影響。Edmunds 的研究主管 Jessica Caldwell 表示：「CDK 的網路攻擊對汽車產業 6 月下半月的銷售造成嚴重影響，重創經銷商在一個月和一季中最賺錢且最繁忙的時期。」

分析師預測，汽車零售商和汽車製造商可能會在 7 月彌補大部分損失，因為汽車製造商受惠 SUV、皮卡和混合動力汽車被壓抑的需求，而且某些車型的折扣和優惠也吸引了對價格敏感的消費者。

此外，汽車製造商推出更實惠的功能豐富的車型也吸引了一些想要更換舊車的買家。不過，Cox 仍然擔心由於美國總統大選等不確定因素，今年下半年汽車銷售成長將無法維持成長。