〈星宇股東會〉張國煒：投資台積電還比較賺 做航空業是熱情

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 10:58

星宇航空 (2646-TW) 今 (14) 日召開股東常會，董事長張國煒表示，「做航空業是慈善事業，要賺大錢很難，毛利率很低」，並自我調侃「的確還不如去投資台積電」，但我們不是賭博，是在努力發展產業，台灣才有希望，「總是要有人去做基本的事情，這也是我們的熱情」。

對於有小股東提到股價，張國煒回應，成立星宇不是要來炒股票，影響股價的因素很多，「職業炒手來炒股，我也很困擾」，「不賣股一毛錢都沒賺到，股價上去心臟一直跳，又要擔心股價下來被罵」。

張國煒進一步提到，行無餘力顧股價變化，建議投資人有餘力時「向 K 董小小支持一下，但不要壓身家」。

張國煒也解釋，很少看到有航空公司成立不到 5 年就把訓練設備、機棚廠建置完成，初期成本相對非常高，目前營運成本是 50 幾架機隊的規模，但需要時間來達到規模經濟。