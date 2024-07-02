台新銀翻新玫瑰卡、太陽卡最高3.8%無上限 目標2年新增百萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 20:23

台新銀行今 (2) 日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋 3.8% 無上限方案，串聯新光三越、路易莎咖啡與全家等 40 多家熱門通路台新 Point 多元兌點場景。個人金融事業處執行長包國儀表示，目標是 2 年新增百萬張，下半年將會整理卡片，轉換更符合客戶需求的信用卡。

外界好奇，台新為何決定將推出 20 年以上的玫瑰卡、太陽卡整裝再出發，而不是推出新卡，包國儀說明，主要是為更貼近長期支持台新的客戶需求，運用數據分析及優化數位平台，將 2 張卡權益翻新，這些客戶原先就有加油、百貨購物等需求，已經形成生態圈。

外界也關心，相較國泰世華 CUBE 卡有何優勢？包國儀指出，除了 3.8% 回饋無上限外，在權益切換上，卡友只需 2 選 1，每日可選一次「天天刷」或「大筆刷」方案，操作上來說相對單純，此外，2 張卡片轉換點數回饋後，還能 100% 折抵帳單。

台新銀行今年是否追求發卡量成長？資深副總經理黃天麟指出，事實上，台新上半年發卡量成長率不算高，不過，要看有效卡率才是最重要的，這是在檢視銀行給予客戶的權益是否是真正需要的，台新上半年有效卡率近 72%，與成長率皆排名市場第二。

台新銀行表示，兩張卡新權益兼顧高回饋、切換簡單、多元及個人化兌點等特色，彌補市面上產品不足之處。經分析行內近 30 年的消費數據，歸納用卡行為至「日常高頻次與享樂高單價」兩大維度，依此整合消費前 11 大產業、超過 40 家熱門商戶，每日可切換一次「天天刷」或「大筆刷」方案，協助客戶免去燒腦的選擇與轉換計算。

「天天刷」包含超商、量販、加油站、交通、停車、充電站、外送等頻次高消費；而針對不定期百貨購物、餐廳、旅行、線上訂房等高單價交易，客戶也只需於 Richart Life APP 一鍵切換成「大筆刷」即可享有無上限回饋。

台新銀行深知，旅遊不是趨勢，是未來的日常，所以不論切換哪種模式，皆可享有「日、韓、歐、美」不分線上或實體消費 3.8% 回饋無上限。