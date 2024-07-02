信邦上半年營收年減5.04% 工業、通訊及電子週邊應用轉正成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-02 16:20

連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 6 月營收 27.42 元，月減 2.97%，年減 6.43%；第二季營收 83.88 億元，季增 4.58%、年減 4.30%；上半年營收 164.08 億元，年減 5.04%，不過，工業、通訊及電子產業營收轉為正成長。

信邦說明，6 月營收減少係受太陽能產業季節性需求，供夏季安裝需求之出貨已近尾聲及新機種出貨遞延之影響，雖然 6 月、第二季及上半年營收較去年同期減少，但仍為歷年同期次高。

而受惠 AI 的創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水平，帶動消費性產業需求回溫及相關設備投資，上半年度工業應用、通訊及電子週邊產業之銷售較去年同期已轉為正成長。

信邦上半年五大產業營收表現與去年同期相比，信邦表示，醫療及健康照護產業減少 10.40%、汽車產業減少 11.26%、綠能產業減少 10.14%、工業應用產業成長 1.71%、通訊及電子週邊產業成長 1.69%。