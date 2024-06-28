〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場聚焦就業數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-01 21:50

美股主要指數周一 (7/1) 漲跌互現，本周有多項美國經濟數據出爐，其中包括製造業採購經理人指數 (PMI)、非農就業數據等，市場靜待非農報告公布，從中一窺就業市場走弱的證據，以強化聯準會(Fed) 今年降息的押注。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.7%。

以 David Kostin 為首的高盛策略師在一份報告中寫道，分析師預估，今年 4 月至 6 月期間，標普 500 指數成分股公司的獲利平均成長 9% ，這是自 2021 年第四季以來的最大年增幅。

Kostin 稱，每股獲利超出預期的幅度可能減弱，因市場普遍預期高於前幾季。他說：「我們預估，本季超出預期的股票的回報將再次低於平均水準。 」

交易員將第一輪立法機構投票解讀為一個跡象，表明瑪琳．雷朋 (Marine Le Pen) 領導的政黨在全面獲勝的道路上面臨著比預期更艱難的道路，降低支出計畫引發金融市場動蕩的風險。法、德 10 年期公債利差收窄至兩周低點。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 法國首席投資官長 Claudia Panseri 表示:「市場對沒有明顯的絕對多數感到滿意。疫情蔓延的最極端情況已被排除在外。」

法國 CAC 40 指數一度上漲 2.8%，隨後回吐部分漲幅。銀行股領漲歐洲斯托克 600 指數，法國興業銀行 (Societe Generale)、法國巴黎銀行(BNP Paribas) 和法國農業信貸銀行 (Credit Agricole SA) 漲幅均超過 5%。歐元攀升至 6 月中旬以來的最高水準。

法國第二輪投票將於 7 月 7 日舉行。法國政界現在正進入一段討價還價的時期。

大宗商品方面，由於交易員評估歐洲和中東的經濟前景和地緣政治風險，國際油價上漲。鐵礦石價格上漲，原因是中國鋼鐵密集型房地產市場初步復甦跡象，市場猜測中國政府可能採取更多措施支持該產業。

截至台北時間周一（7/1）21 時許：

焦點個股：

Chewy(CHWY-US) 早盤股價上漲 6.16%，至每股 28.92 美元

Chewy 盤前再度大漲，「咆哮小貓」吉爾 (Keith Gill) 披露持有該公司 6.6% 的被動股權，價值約 2.45 億美元。 「咆哮小貓」的代表作 GameStop(GME-US)和 Chewy 之間有著緊密的聯繫, GameStop 的執行長柯恩 (Ryan Cohen) 是 Chewy 的創辦人兼執行長。

川普媒體科技集團 (DJT-US) 早盤股價下跌 1.79%，至每股 32.16 美元

川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 盤前反彈漲逾 5.4%，報每股 34.53 美元，該股上周五大跌近 11%。巴克萊策略師在最新報告中表示，隨著美國前總統川普在 11 月 5 日大選中取代現總統拜登的可能性似乎增強。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 504.06 美元

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 被歐盟監管機構指控其近期推出的「付費免看廣告或使用廣告贊助的免費服務」(pay or consent) 未能遵守數位市場法 (Digital Markets Act, DMA)。根據 DMA，違法企業可能面臨高達全球年營收 10% 的罰款，倘若多次違規，罰金還可能進一步升至 20%。

今日關鍵經濟數據：

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