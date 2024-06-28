羅賓漢收購AI研究平台Pluto 強化用戶投資策略與分析服務

2024-07-01 22:20

根據外媒周一 (7/1) 報導，美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 同意收購人工智慧 (AI) 研究平台 Pluto Capital Inc.，替其用戶提供更多量身打造的投資策略和分析。不過雙方的交易條款並未公布。

據了解，Pluto 由 24 歲的 Jacob Sansbury 創立，以 AI 驅動的個人化投資建議和即時分析而聞名。

羅賓漢的工程副總裁 Mayank Agarwal 周一在一份聲明中表示：「他們建立了一個令人印象深刻的平台，在金融服務業受到高度評價。其在 AI 方面的專業知識，加上對金融民主化的熱情，將補充我們團隊為客戶帶來 AI 工具的努力。」

羅賓漢近年來已擴展到加密貨幣、退休產品和信用卡等服務領域。在成長的同時，該公司也保持對散戶的關注，在這個領域 Pluto 可以透過分析最新的市場資訊和消費者自己的投資組合來提供投資建議。