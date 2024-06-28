Meta廣告版訂閱服務 遭歐盟指控違反反壟斷法

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-01 20:32

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周一 (7/1) 被歐盟監管機構指控其近期推出的「付費免看廣告或使用廣告贊助的免費服務」(pay or consent) 未能遵守數位市場法 (Digital Markets Act, DMA)。根據 DMA，違法企業可能面臨高達全球年營收 10% 的罰款，倘若多次違規，罰金還可能進一步升至 20%。

Meta 的該方案意味著用戶必須付費才能使用其無廣告平台，或同意自己的數據用於個人化廣告，歐盟當局因此感到擔憂。

歐盟執委會周一聲明表示：「在歐盟執委會的初步看法中，這種二元的選擇迫使用戶選擇讓自己的數據用於個人化廣告，沒有給用戶提供保留自身數據使用平台的機會。」

該機構指出 Meta 有廣告方案未能遵守 DMA 的兩個關鍵原因：一是 Meta 不讓用戶選擇保留個人數據的服務，仍相當是基於客製化廣告的服務。用戶應仍有權在保留自己數據的情況下使用同等服務。另一個原因是，Meta 的廣告方案服務不允許客戶行使「自由同意」其數據被用在線上廣告的權利。

Meta 發言人對此表示，自家的有廣告方案遵循歐洲最高法院的指示而且也符合 DMA，期盼能與歐盟執委會進一步談話已結束當局的調查。