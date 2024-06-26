南韓出口加速成長 半導體銷售創新紀錄

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-01 14:10

南韓上月出口成長加速，反映出隨著人工智慧和科技產業推動半導體銷售創紀錄成長，全球需求呈現彈性。

南韓海關部門周一 (1 日) 發布數據顯示，6 月日均出口年增 12.4%，未經工作日天數調整的總體出口年增 5.1%，總體進口下降 7.5%，當月貿易順差 80 億美元，為 2020 年以來的最大順差。

貿易是南韓經濟的重要引擎，科技產業更是其中的基石，隨著全球對人工智慧和電動汽車的需求激增，半導體和充電電池引領了最近的出口成長。

南韓貿易部在聲明中表示，6 月半導體出貨量達到 134 億美元，創下新高，年增幅度達 51%。顯示器產品出口較去年同期成長 26%，電腦出口較去年同期成長 59%。無線通訊設備的銷售額成長了 3.9%。

來自美國的需求帶動了出口的成長，6 月南韓對美國的出口量較去年同期成長 15%。相較之下，中國正努力從房地產低迷中恢復經濟動力，南韓對中國的銷售額成長了 1.8%，連續第 4 個月實現成長。

南韓自 2020 年 9 月以來最大的貿易順差，支持了今年經濟成長可能超過先前預測的觀點。南南韓際貿易協會分析與預測主任 Austin Chang 表示，這也表明，本國貨幣貶值正迫使進口商減少從國外的採購。

在南韓工業聯合會周一發布的另一項調查中，南韓企業表示，從他們的角度來看，外匯市場的穩定是最重要的政策目標。他們認為 1332 是韓元兌美元的首選水準。周一上午，韓元兌美元匯率約為 1378 。