人口直直落！韓宣布進入緊急狀態 將成立人口戰略企劃部

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 09:45

最新統計數據顯示，韓國今年第一季總和出生率為 0.76，比去年同期減少 0.06，人口自然減少的情況持續 53 個月，嚴重的人口問題逼得總統尹錫悅周三 (19 日) 在京畿道板橋主持「2024 年低生育老齡社會委員會會議」時，正式宣佈該國進入人口緊急狀態，並誓言全力扭轉低出生率。這是他繼去年 3 月之後第二次主持會議。

尹錫悅以古代城邦斯巴達因人口減少而衰落為​​例，表示政府將全面展開國家應對系統，直到成功克服低出生率。尹錫悅當天在會上還公佈打算新成立的部門名稱為「人口戰略企劃部」。他並提出實現工作和家庭兼顧、減輕養育壓力、解決住房問題三大重點任務。

為此，尹錫悅提出多項政策構想，像是改善育兒休假制度，提高男性育兒假使用率、增加發放育兒補貼等，國家也將積極分擔家庭承受的育兒壓力，任內實現面向 3 歲至 5 歲兒童免費提供教育及托育服務，以及針對生育孩子的家庭，在申購住房、貸款購房等方面提供更多優惠。

去年韓國出生率再次打破自己的紀錄，再創新低。今年 2 月 28 日發佈的數據顯示，2023 年生育率再下降 8% 至 0.72。若要保持人口穩定，這一數字應為 2.1。按照目前速度，到 2100 年，韓國人口將減少一半，僅為 2400 萬人。

2022 年，韓國出生 24.9 萬名嬰兒，但勞動市場要正常運作，每年至少需要 50 萬名嬰兒，未來 50 年，勞動適齡人口將減少一半，符合服兵役人口將減少 58%，近半人口將超過 65 歲。

今年 4 月，受低生育率影響，韓國本國人口數僅 4973 萬人，時隔 6 年跌破 5 千萬，2042 年將進一步降至 4700 萬，其中 15 至 64 歲勞動年齡人口占比將從目前的 70％下降到 2042 年的 55%。

造成生育率下降的主要原因是韓國房價和教育成本過高，職場性別不平等，這些因素使年輕人不願意組建家庭。

早在 2005 年，1.2 的出生率首次令韓國震驚，促使政府意識到問題嚴重性，並開始著手解決，高齡社會和人口政策總統委員會應運而生。該委員會目前仍是國家政策的掌舵者。