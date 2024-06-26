歐股財報季將開跑 但法大選結果、歐中貿易爭端令企業前景蒙陰影

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-01 16:06

極右派政黨國民聯盟橫掃法國大選首輪投票，得票率排名第一，但未過半，給法國政壇帶來不確定性，加上歐盟與中國貿易爭端持續，令歐洲企業獲利前景蒙上陰影。歐洲企業將在本月中旬展開財報季。

根據 LSEG I/B/E/S 統計顯示，泛歐 STOXX600 指數企業今年第二季獲利料將成長 2%，營收將成長 1.7%，這將是 2023 年第一季以來首個季度成長表現。

隨著歐洲央行 (ECB) 開始降息且經濟前景改善，投資人對歐洲股市態度逐漸升溫，但投資人對於即將由新政府領導下的法國財政紀律感到擔憂。過去兩週，分析師紛紛下調法國藍籌股與歐洲股市的獲利預期。

泛歐 STOXX600 指數在 6 月 7 日創下歷史新高，當天是馬克宏解散國會進行改選的最後一個交易日，該指數目前較高點下跌 2.5%。法國 CAC 40 指數首當其衝，跌至今年 1 月來最低。

花旗集團歐洲股票策略師 David Groman 表示，儘管基本面看起來相當強勁，但上述政治風險都開始浮現，政治風險正讓歐洲基金資金外流，法國大選是一個關鍵的引爆點。

政治風險是花旗最近在其全球股票策略中將歐洲股市評等下調至中性的關鍵原因。

根據 EPFR 數據，法國股票基金的贖回量最近一周創下四周新高。Union Investment 歐元區基金主管 Steffen Weyl 表示，市場最擔心的可能是左派聯盟新人民陣線 (NFP) 獲勝，因 NFP 更不穩定，因其有很多不同的政黨，從綠黨到極左翼和中間派。

投資管理公司安盛 (AXA) 歐洲股票策略主管 Gilles Guibout 指出，NFP 的勝利也可能增加法國企業的勞動成本，因為 NFP 承諾將最低薪資提高 14%。

歐盟和中國之間不斷升級的貿易緊張局勢也為歐洲企業前景蒙上陰影。Marlborough 多元資產部門資訊長 Nathan Sweeney 表示，長期來說，這對德國是個大問題，因為德國是歐洲最大的出口經濟體。德國的汽車業和工業是需要密切關注的產業。

BCA Research 首席歐洲投資策略師 Mathieu Savary 說，希望企業意識到不確定性的加劇。歐盟與中國的關係存在風險，這種關係顯然正在惡化。