AI需求激增！韓媒：三星Q3將把DRAM跟NAND漲價15-20%
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 14:34
南韓《每日經濟新聞》報導，業界人士周三 (26 日) 透露，南韓三星將在今年第 3 季把伺服器用的 DRAM 和企業級 NAND 快閃記憶體的價格提高 15% 到 20%，因為對 AI 的需求激增，此舉料將有助於改善三星今年下半年業績，並在未來幾季為南亞與威剛等部分台灣科技公司提供動力。
其中，最具有代表性、用於伺服器的 DDR4 記憶體晶片最初預計會從本季的 140 美元小幅上漲至今年第三季的 144 美元，但現在來看，價格很可能會達到 160 美元以上。
業界人士 26 日透露，三星電子近日已將相關漲價事宜通知戴爾、慧與（HPE）等主要客戶。負責三星電子半導體業務的設備解決方案 (DS) 部門，同天也在京畿道的華城廠召開全球策略會議，並提出此事。
三星預估，AI 熱潮將在今年下半年推動伺服器需求的增加，因此已在今年第二季將供應給企業的 NAND 快閃記憶體價格上調至少 20%。
一位半導體產業主管表示，通常會提出下一季需求的客戶，正向半導體公司通知他們的年度計畫，這證明他們希望取得供應，由於目前是供應商主導市場，最終談判價格可能至少會上漲 15%。
業界認為，在原廠捍衛價格狀態下，具有強大的支撐力，且現階段三大原廠都全力發展高頻寬記憶體 (HBM)，排擠 DDR4、DDR3 的產出，均有助於 DRAM 產業維持健康態勢。
根據 DRAMeXchange 的數據，今年首季全球企業級 NAND 快閃記憶體銷售額達 37.58 億美元，較去年第四季季成長 62.9%。隨著需求成長，一些產品出現缺貨情形。
全球市場研究機構 TrendForce 也指出，由於伺服器需求略有改善，三星稱將在第三季的交易中對伺服器 DRAM 和企業 ssd 採取更激進的定價策略。
根據 TrendForce 的價格預測，伺服器 DRAM 價格料將季增 10% 以上，企業 ssd 也將享有類似的價格範圍，但由於智慧手機需求低迷，行動類產品的價格漲幅則料將較為溫和。
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