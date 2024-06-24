韓媒：烏鴉正成為南韓電力設施一大威脅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-06-24 16:20

據韓媒《中央日報》報導，由於對烏鴉數量控制不力，它們正對南韓國家電力基礎設施造成嚴重破壞，導致停電。

據韓國電力公社 (Kepco) 稱，自 2021 年起的 3 年內，全國已發生 103 起可能由烏鴉造成的停電事件。

韓國電力表示，在去年報告的 35 起停電事件中，京畿道停電次數最多，共發生 6 起，其次是慶尚南道和光原，各發生 5 起停電事件。

這些停電並不是烏鴉造成的唯一問題，烏鴉也會攻擊人。6 月 17 日，釜山地方法院附近，一名男子試圖幫助一隻受傷的烏鴉，突然遭到另一隻烏鴉的攻擊。

受襲擊者說：「我正在把受傷的烏鴉放在花盆上，另一隻烏鴉攻擊我的頭部。當它回來並反复啄我時，我感到很困惑。」

主要的麻煩製造者，是體長約 57 公分的巨嘴鴉 (大嘴烏鴉)。它們以樹果、昆蟲和腐肉為食，但棲息在城市中則主要以食物垃圾為食。它們在城市中缺乏天敵，加上在電力設施附近築巢和覓食，對電力設施構成威脅。

由於巨嘴鴉的破壞性行為，去年 12 月，巨嘴鴉以及寒鴉和白嘴鴉等其他鳥類，被指定為害蟲。根據南韓《野生動物保護和管理法》，在當地政府批准的情況下，人們可以捕獲它們。

然而，儘管有這樣的稱號，由於缺乏激勵，很少有人嘗試捕捉它們。

野豬也被列為主要害蟲，獵殺者可以獲得適度的獎勵—中央政府提供 20 萬韓元 (約 144 美元)，地方當局提供 10 萬韓元。

在當地政府獲得許可後，招募有執照的獵人在城市地區捕捉野豬。